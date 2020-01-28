Службы в усиленном режиме борются с последствиями снегопада в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 января. Дорожные службы в усиленном режиме ликвидируют последствия ночного снегопада в Петербурге. Коммунальщики убирают подтаявший снег для того, чтобы по улицам города было комфортно и безопасно передвигаться.

Снегопад накрыл Северную столицу в ночь с 27 на 28 января. Плотный снежный покров образовался на дорогах, тротуарах и внутриквартальных территориях. Дорожные предприятия, которые начали работу в усиленном режиме еще на выходных, продолжают убирать город и бороться с последствиями непогоды, передают «Невские новости».

В комитете по благоустройству сообщили, что для работ были задействованы 855 единиц спецтехники и около тысячи дворников.

Отмечается, что передвижение снегоуборочной техники по городу можно отследить в режиме онлайн на официальном сайте администрации Петербурга.