Беглов заявил, что власти сделают все возможное для сохранения памяти о войне и блокаде

Санкт-Петербург, 28 января. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о необходимости бороться за сохранение памяти о войне, блокаде и Победе.

27 января Санкт-Петербург отметил 76-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Беглов напомнил, что в Израиле появился монумент «Свеча памяти», который открыли благодаря мэрии Иерусалима, правительству Северной столицы и поддержке спонсоров.

«Пусть стыдятся те страны Европы, где сегодня продолжают сносить или вывозить на окраины памятники советским воинам-освободителям. А горящая свеча из камня — будет стоять на почетном месте в столице трех мировых религий», — заявил Беглов.

Он отметил, что это первый памятник подвигу блокадного Ленинграда, который появился так далеко за пределами нашей страны. Власти и дальше будут трудиться над сохранением памяти о подвигах нашего народа, передают «Невские новости».

«Будем заботиться о наших дорогих ветеранах. Воспитывать на их примере подрастающее поколение», — отметил Беглов.

Губернатор заявил, что в скором времени планируется расширение экспозиции Музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке. Кроме того, есть планы по созданию филиалов музейного учреждения. По его словам, правительство готово оказать поддержку всем, кто выразит намерение участвовать в сохранении памяти о войне и блокаде.

«Необходимо использовать каждый повод, чтобы напоминать миру о трагедии Второй мировой войны, Холокоста, Ленинграда. Чтобы ничего подобного – больше никогда не повторилось», — подытожил Александр Беглов.

Ранее журналисты составили список лучших художественных и документальных кинокартин, посвященных самой трагической странице истории Ленинграда. Фильмы рассказывают о мужестве человека во время войны и о вечных ценностях, с которыми не может совладать даже смерть, передает «Царьград».