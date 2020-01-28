«Юлмарт» на Пулковском шоссе продают за 750 млн рублей

Санкт-Петербург, 28 января. Банк «Санкт-Петербург» выставил на продажу торгово-логистический центр фирмы «Юлмарт», расположенный на Пулковском шоссе в Петербурге.

Как сообщает Neva.Today, стоимость торгового центра оценивается в 750 млн рублей. Площадь объекта составляет 22,3 тыс. кв. метров. В стоимость включен земельный участок площадью 50,1 тыс. кв. метров.

Ранее стало известно, что «дочка» «Юлмарта», фирма «Юлмаркет», подала в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иск. Компания требует признать собственное банкротство. Как напоминают «Невские новости», в 2017 году «Юлмарт» планировал перевести всю операционную деятельность на «Юлмаркет».

В 2018 году в отношении холдинга «Юлмарт» ввели процедуру банкротства. Одни из совладельцев компании Дмитрий Костыгин фигурирует в уголовном деле о мошенничестве в сфере кредитования. По версии следствия, бизнесмен в 2016 году взял 1 млрд рублей у Сбербанка, однако не стал следовать условиям соглашения и потратил деньги по своему усмотрению. Кроме того, предприниматель якобы предоставлял кредитной организации недостоверные сведения о финансовом состоянии «Юлмарт». Костыгин не признал своей вины; он отпущен на свободу под залог в 25 миллионов рублей.