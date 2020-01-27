Сильный пожар охватил здание общежития в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 января. Мощный пожар охватил двухэтажное здание общежития в поселке Шушары в Петербурге. Спасатели борются с огнем, во власти которого оказался целый этаж. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Пожар настолько сильный, что его ранг был повышен до № 1 БИС. Отмечается, что здание имеет вторую степень огнестойкости, передает телеканал «Санкт-Петербург».

По последней информации, пожарным удалось локализовать огонь на площади 75 квадратных метров. Эвакуированы 54 человека, сведений о пострадавших нет.

Ранее ФАН сообщал, что крупный пожар произошел на севере Санкт-Петербурга. В результате происшествия из жилого дома было эвакуировано 60 человек.