В Петербурге ускорят процесс рассмотрения заявок на земельные работы

Санкт-Петербург, 27 января. В Петербурге предлагают сократить время рассмотрения заявок на проведение земельных работ в городе до 5 дней. Вице-губернатор Северной столицы Эдуард Батанов обсудил этот вопрос с представителями административно-технической инспекции и комитетов города. Об этом сообщил начальник ГАТИ Олег Зотов.

Отмечается, что в Петербурге ведется большое количество работ по благоустройству. Большинство мероприятий направлены на повышение комфортности городской среды, о которой говорил президент Российской Федерации Владимир Путин, передает интернет-телевидение «Город+».

«Наша главная цель — еще большее снижение административных барьеров. Это будет лучший результат в нашей стране», — заявил Зотов.

Сейчас процесс рассмотрения заявки на земельные работы занимает 12 дней. Новый проект позволит сократить время выдачи разрешительных документов до 5 рабочих дней. Отмечается, что в России еще несколько лет назад на решение подобных вопросов уходило до 30 рабочих дней.