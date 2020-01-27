Новые правила решат вопрос неправильной парковки во дворах Петербурга

Санкт-Петербург, 27 января. Новый механизм контроля позволит решить вопрос неправильной парковки личного автотранспорта во дворах Петербурга. Специалисты административно-технической инспекции города уже разработали законопроект, который будет регулировать парковку на внутриквартальных территориях. Об этом рассказал начальник ГАТИ Олег Зотов

Зотов сообщил, что внедрение новых правил парковки связано с нерадивостью водителей, которые ставят автомобили на газонах и детских площадках.

«Нельзя перегораживать вход в подъезд — это такие очевидные вещи, но они, к сожалению, понятны не всем. В нашем городе это острая проблема. Тем не менее, где-то парковать машины нужно. У нас есть правила парковки на дорожной сети, такие же правила должны быть прописаны и для внутриквартальных территорий», — объяснил эксперт.

Новый проект уже подготовлен и ожидает одобрения в правительстве Северной столицы. Планируется, что новые правила заработают на некоторых участках города летом этого года. За выполнением новой процедуры будут следить порядка 70 инспекторов дорожной службы. Кроме того, они смогут ходатайствовать о внесении поправок в законопроект, передает интернет-телевидение «Город+».

В дальнейшем планируется провести автоматизацию процесса и распространить нововведение на весь Петербург.

Ранее ФАН сообщал, что восемь новых перехватывающих парковок появятся в Петербурге до конца 2020 года. Эта мера позволит снизить нагрузку на транспортные артерии города. Планируется, что автостоянки будут рассчитаны в общем на 768 мест.