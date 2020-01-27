Сотрудники МЧС спасли мужчину из вод Большой Невки

Санкт-Петербург, 27 января. Спасатели выловили мужчину из вод Большой Невки. Барахтающегося в воде человека заметили прохожие и вызвали спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского управления МЧС России.

Инцидент произошел возле Гренадерского моста. Сотрудники поисково-спасательной службы подплыли к мужчине на лодке и извлекли его из воды. Низкая температура воды привела к тому, что мужчина заработал переохлаждение. Пловца передали медикам, передает «Комсомольская правда – Петербург».

О дальнейшей судьбе пострадавшего ничего не сообщается. Причины, по которым человек оказался в реке, сейчас устанавливаются.

Ранее ФАН сообщал, что сотрудники ДПС спасли водителя, автомобиль которого упал в реку Яуза на Рубцовской набережной Москвы. Транспортное средство, оказавшееся в воде, позднее извлекли при помощи специального пожарного крана.