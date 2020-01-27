В День снятия блокады Ленинграда, отмечаемый 27 января, в Санкт-Петербурге традиционно проходят памятные мероприятия, а вечером небо над городом озарится праздничным фейерверком. Особенность нынешнего праздника в том, что в этом году салютов будет два — исторический и современный.

Основные мероприятия Дня снятия блокады: где и во сколько смотреть

Огни на Ростральных колоннах

Праздник начался утром с традиционного зажжения Ростральных колонн, факелы на которых будут с небольшим перерывом гореть до 23.00.

Интерактивная Дворцовая площадь

В течение всего дня — с утра и до 21.00 — на Дворцовой площади проходит интерактивная выставка. Там представлена современная и историческая военная техника, работают полевые кухни, проходят выступления артистов и коллективов художественной самодеятельности. Все мероприятия, естественно, посвящены Великой Отечественной войне и подвигу ленинградцев.

Исторические реконструкции на Марсовом поле

Еще одно патриотическое интерактивное мероприятие прошло на Марсовом поле с 14.00 до 16.00, его организатор — клуб «Дзержинец». Посетители стали свидетелями военно-исторических реконструкций, смогли посетить тематические и концертные площадки. Также взрослые и дети получили возможность стать артистами и исполнить со сцены произведения на темы войны, блокады и Победы. На Марсовом поле, как и на Дворцовой площади, работает полевая кухня.

Акция «900 дней и ночей» во дворах Капеллы

Вечером — с 16.00 до 20.00 — во дворах Капеллы проходит молодежная акция «900 дней и ночей». Петербуржцы увидят и заклеенные крест-накрест окна, и антураж улиц блокадного города, и артиллерийские орудия, и стенды с документами и фотографиями тех лет, и, конечно, зажженные свечи.

Молодежь исполнит произведения о войне и блокаде, а реконструкторы из клуба «Хоругвь» покажут оружие и предметы военного быта, а также продемонстрируют, как в годы войны работали военно-полевые госпитали.

Ленинградский салют на стрелке Васильевского острова

Когда стемнеет, около 18.30, начнет работать еще одна интерактивная площадка на стрелке Васильевского острова. Там тоже будут представлены вооружения и транспорт военных лет, пройдут выставки, посвященные войне и блокаде. А затем — в 20.00 — на стрелке Васильевского острова состоится первый из двух запланированных на этот день салют, который будет максимально приближен к историческому.

Акция называется «Ленинградский салют». Для его запуска будут развернуты артиллерийские установки и зенитные орудия, которые произведут фейерверк, созданный по технологии 1940-х годов, значительно отличающейся от современной. Ленинградский салют будет представлять из себя длинные, тонкие, направленные в одну сторону лучи. Организаторы сообщают, что таким образом будет максимально реалистично повторен салют, озаривший небо над Ленинградом 27 января 1944 года, в день полного снятия блокады.

Военный салют и праздничный фейерверк

Через час после Ленинградского салюта состоится еще одна традиционная праздничная акция. В 21.00 у стен Петропавловской крепости прогремит военный салют, организованный Западным военным округом. Одновременно в небе вспыхнут яркие шары и цветы праздничного фейерверка, выполненного в лучших современных традициях пиротехнического искусства. Наблюдать это красочное зрелище лучше всего с Дворцовой набережной, а также с Дворцового и Троицкого мостов и со стрелки Васильевского острова.