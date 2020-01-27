Более тысячи дворников следят за чистотой Петербурга в День снятия блокады

Санкт-Петербург, 27 января. Сотрудники дорожных служб Петербурга работают в усиленном режиме и следят за чистотой в местах проведения мероприятий, посвященных 76-летию полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

На улицах работают 697 единиц спецтехники и 1167 дворников. Дополнительные бригады коммунальщиков следят за чистотой в местах проведения торжественных мероприятий.

Для дежурства в районе Пискаревского кладбища были отправлены 19 машин и 18 дворников. На благоустройство Дворцовой площади вышли 16 дворников и 19 едениц спецтранспорта. Они убирают на набережной, Миллионной улице, Мойке, Большой и Малой Морских улицах, передают «Невские новости».

Все службы начали работать в усиленном режиме еще с вечера 26 января. Они убирали мусор и сметали выпавшие осадки в канализацию. Кроме того, чистили от наледи тротуары, спуски, подъемы, мосты и тоннели.

Отмечается, что отследить работу уборочной техники можно на сайте городской администрации. Комитет по благоустройству разместил интерактивную карту, где в онлайн-режиме отображается перемещение техники по городу.