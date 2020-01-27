Выставка военной техники открылась на Дворцовой площади Петербурга

Санкт-Петербург, 27 января. в рамках празднования 76-й годовщины окончательного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Представители Западного военного округа продемонстрировали не только современную, но и историческую технику. К знаменитым танкам Т-34 и ИС-3 добавился американский «Шерман». Его подняли в 2017-ом году со дна Баренцева моря, затем специалисты инженерно-технических служб полностью восстановили машину.

Петербургские реконструкторы и частные коллекционеры представили порядка 20 образцов раритетных экземпляров периода Великой Отечественной войны. В полдень начала свою работу полевая кухня. Любой желающий сможет попробовать армейскую кашу и чай. По словам военных, сегодня они рассчитывают накормить почти пять тысяч человек.

Также на Дворцовой площади работают мобильные пункты приема электронных данных о ветеранах Великой Отечественной войны, куда родственники смогут принести копии фотографий, писем, послужных списков и наградных документов. Собранные данные разместят в музее «Дорога памяти» на территории Военно-патриотического парка «Патриот» в Московской области.