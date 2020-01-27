В архиве отыскали уникальную карту рубежей обороны Ленинграда

Санкт-Петербург, 27 января. В Сети опубликовали фотографии уникальной топографической карты Ленинграда, на который указаны схемы опорных пунктов оборонительных рубежей 1942 года. Исторический документ был найден в архиве инженерных войск и войск связи Министерства обороны РФ.

В строительстве оборонительных рубежей участвовали тысячи ленинградцев. Уникальный документ свидетельствует о том, что на подступах к городу были возведены сотни ДОТов и ДЗОТов, а огневые точки с башнями от танка КВ прикрывали подступы к осажденному Ленинграду.

Отмечается, что до нашего времени лучше всего сохранился оборонительный рубеж Ижора. Его сооружения служат напоминанием о битве за Ленинград. Сохранилось небольшое количество построек. Это объясняется тем, что с 1941-го по 43-й год чаще всего строились ДЗОТы — деревянно-земляные огневые точки и ЖБОТы — железобетонные огневые точки, передает «Петербургский дневник».

Архитектура ЖБОТа представляла собой конструктор, который собирался из бетонных блоков. Чаще всего их возводили из подручных материалов. При необходимости они могли оперативно разбираться. Другое дело, литые ДОТы оборонительного рубежа Ижора.

«Естественно, что по Дороге жизни никто не стал бы везти сухой бетон, везли еду. А когда сообщение было восстановлено и необходимые материалы стали поступать в город, началось сооружение Ижоры», — рассказал краевед Денис Шаляпин.

На сегодняшний день один из ДОТов рубежа оборудован в народный музей, внутреннее убранство которого восстановлено активистами и позволяет окунуться в атмосферу 1943 года.