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Петербуржцы возложили цветы у мемориальной доски «Героизму и мужеству ленинградцев»

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Петербуржцы возложили цветы у мемориальной доски «Героизму и мужеству ленинградцев»

Санкт-Петербург, 27 января. Жители Северной столицы возложили венки и цветы у мемориальной доски «Героизму и мужеству ленинградцев» в 76-ю годовщину полного освобождения города от фашистской блокады, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Петербуржцы возложили цветы у мемориальной доски «Героизму и мужеству ленинградцев»

Представители городской администрации, депутаты, ветераны и школьники отдали дань уважения всем погибшим в годы блокады. Перед торжественной церемонией все присутствующие почтили память минутой молчания.

Петербуржцы возложили цветы у мемориальной доски «Героизму и мужеству ленинградцев»До начала Великой Отечественной войны, в Ленинграде проживало около 2 с половиной миллионов жителей. Когда была прорвана блокада, эта цифра насчитывала всего 400 тысяч человек. Перед торжественной церемонией все присутствующие почтили память минутой молчания.

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