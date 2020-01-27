Беглов назвал День снятия блокады Ленинграда личным Днем Победы для Петербурга

Санкт-Петербург, 27 января. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей Северной столицы с Днем снятия блокады Ленинграда и назвал эту дату отдельным, своим Днем Победы для Петербурга.

Беглов подчеркнул, что День снятия блокады Ленинграда — это знаменательная и памятная дата, когда низкого поклона заслуживают все, кто защищал осажденный город с оружием в руках, кто трудился в огненном кольце, кто выжил в страшные дни блокады, выстоял и победил, передают «Невские новости».

«Мы всегда будем помнить о миллионах людей, отдавших свои жизни ради спасения Ленинграда — погибших от голода и холода, бомбежек и артобстрелов. Вечная слава героям — всем, кто, не жалея себя, сражался за свободу Отчизны, ради мира на земле и счастья будущих поколений», — заявил Беглов.

Губернатор пожелал представителям всех поколений крепкого здоровья, добра и мирного неба над головой.

Напомним, что 76 лет назад завершилась одна из самых трагических и героических битв Великой Отечественной войны. 900 дней длилась блокада Ленинграда. За это время горожане прошли через много страданий, проявили свое мужество и самоотверженность. Город сдерживал натиск противника в течение трех долгих лет. Непокорность ленинградцев, их величайшая сила духа оказались мощнее вражеских пушек и снарядов. Этот бессмертный подвиг на все времена стал символом доблести, невероятной стойкости и безграничной любви к Родине.

Ранее ФАН представил подробную хронологию событий блокады Ленинграда, которая завершилась безоговорочной победой Красной Армии.