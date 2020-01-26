Смертельное ДТП с маршруткой произошло на трассе «Нарва» в Ленинградской области

Санкт-Петербург, 26 января. Маршрутка съехала в кювет в Ленинградской области и опрокинулась, в результате ДТП один человек погиб. Об этом рассказали в экстренных службах.

Как сообщило управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, авария произошла около 11.00 по московскому времени в воскресенье. Машина «Газель Некст», которая направлялась в Сланцы, съехала в правый кювет в Волосовском районе на 80-м километре трассы «Нарва». За рулем был водитель 1958 года рождения.

«В результате ДТП пострадали семь человек, из них один человек погиб», — сообщили в экстренных службах.

Медики оценили состояние пострадавших как среднее. В ГУ МЧС по Петербургу уточнили, что среди получивших травмы детей нет. Всего в маршрутке были 12 человек.

Как предположил сам водитель, правые колеса «Газели» наехали на «кашицу» из мокрого снега, он потерял управление, передает 78.ru.

Однако в Управлении федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» со ссылкой на данные ГИБДД заверили, что никаких претензий к дорожным службам нет — трасса была убрана.

Ранее крупная авария произошла на 414-м километре автодороги М-7 «Волга». Участниками ДТП в Пермском крае стали рейсовый автобус и еще два транспортных средства, в результате различные травмы получили 15 человек, в том числе один ребенок.