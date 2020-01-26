Петербуржец дал позвонить незнакомцу и лишился 50 тыс. рублей

Санкт-Петербург, 26 января. Помощь жителя Петербурга незнакомцу обернулась для него потерей 50 тысяч рублей с банковской карты.

В субботу утром неизвестный мужчина подошел к петербуржцу и попросил одолжить телефон, чтобы позвонить. Неизвестный, получив телефон, подбежал к иномарке, из которой вышли четверо мужчин и посадили петербуржца в машину.

Злоумышленники вместе с пострадавшим доехали до банкомата в Мурино, отобрав по пути у него паспорт и деньги. Они под угрозой ножа заставили мужчину снять с карточки деньги и отдать их им. Затем правонарушители вернули заложнику документы и телефон и уехали.

По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, сообщили «Невские новости».