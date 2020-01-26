Дорожники Петербурга 27 января перейдут на усиленное дежурство из-за снега

Санкт-Петербург, 26 января. Дорожные службы Петербурга перейдут на усиленное дежурство по уборке снега по случаю Дня полного освобождения Ленинграда от блокады. Об этом рассказали в городском комитете по благоустройству.

Отмечается, что особое внимание при очистке города от осадков будет уделено местам проведения массовых мероприятий. Также городские службы обработают дорожные покрытия противогололедными средствами, поскольку 27 января в Петербурге прогнозируют похолодание до пяти градусов ниже ноля.

Как сообщает агентство «Невские новости», в минувшие сутки на очистку улиц было отправлено около 1 200 работников ручной уборки и более 600 единиц техники. В настоящее время интенсивность уборки не снижается.

27 января в России отмечается День снятия блокады Ленинграда. Именно в этот день в 1944 году войска Ленинградского и Волховского фронтов смогли сломать оборону 18-й немецкой армии, разгромить ее основные силы и продвинуться на 60 километров в глубину, заставив немцев отступить. После прорыва кольца были освобождены Красное Село, Пушкин и Павловск.