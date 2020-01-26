Патрушев почтил память погибших в годы блокады Ленинграда на Пискаревском кладбище

Санкт-Петербург, 26 января. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев в Петербурге почтил память ленинградцев, павших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

«Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев возложил венки и цветы на мемориальном комплексе Пискаревского кладбища Санкт-Петербурга, почтив память погибших ленинградцев в годы Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Церемония состоялась накануне годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Вместе с Патрушевым дань памяти жителям блокадного города отдали участники ежегодного турнира по волейболу среди молодежи и ветеранов, посвященного Дню полного освобождения Ленинграда.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов распорядился обеспечить гражданам, проживавшим или родившимся в Ленинграде во время блокады, дополнительные меры социальной поддержки: предоставление блокадникам лечения в оздоровительных учреждениях города, право на приобретение именного проездного билета и право полного или частичного покрытия их расходов на поездки в электричках и пригородных автобусах.