Коммунальщики вышли на уборку улиц Петербурга от снега

Санкт-Петербург, 26 января. Коммунальные и дорожные службы в Петербурге вышли на уборку городских улиц от снега.

Утро воскресенья началось в Северной столице со снегопада, и к работе приступили спецтехника и дворники.

Особое внимание они уделяют очистке улиц и дворовых территорий от снега и наледи. Кроме того, дороги и пешеходные зоны обрабатывают противогололедными средствами.

Отслеживать работу снегоуборочной техники можно в режиме онлайн на сайте городской администрации на специальной интерактивной карте.

Как сообщают «Невские новости», осадки в виде мокрого снега с дождем будут идти весь день.

Ранее стало известно, что в Северной столице побит температурный рекорд 63-летней давности. Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 21 января столбик термометра в городе поднялся до отметки в 4,8 градуса тепла, а то время как до этого максимальная температура зимой фиксировалась в 1957 году и составляла 4,6 градуса выше ноля.