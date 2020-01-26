Синоптик Леус ожидает новый температурный рекорд в Петербурге 26 января

Санкт-Петербург, 26 января. Санкт-Петербург в воскресенье окажется под влиянием небольшого, но активного волнового циклона, в городе вероятно обновление температурного рекорда. Об этом сообщил главный специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, циклон, быстро перемещаясь с запада на восток, накроет регион плотными облаками. В воскресенье, предупредил Леус, ожидается снег, переходящий в дожди.

Температура воздуха в Северной столице составит от двух до четырех градусов тепла, в Ленинградской области будет немного холоднее: там столбики термометра могут показать один градус ниже нуля.

Как уточнил специалист, порывистый юго-западный ветер будет переходить в северо-западный, скорость составит пять-десять метров в секунду. Атмосферное давление — 750 миллиметров ртутного столба, что, по словам Леуса, ниже нормы.

«В такой ситуации в Санкт-Петербурге возможно обновление суточного рекорда максимальной температуры воздуха, который для 26 января составляет 4,2 градуса выше нуля и установлен в 2018 году», — считает синоптик.

Леус 16 января сообщил, что погода в Северной столице побила тепловой рекорд. Температура воздуха в Петербурге тогда на два градуса превысила прежний максимум: утром столбики термометров показывали 6,8 градуса тепла. Самые же высокие показатели в этот день были зафиксированы в 1975 году и составляли 5,4 градуса выше нуля.

Ранее синоптики погодного центра «Фобос» рассказали, что февраль будет аномальным для последнего месяца зимы. По их словам, небольшое понижение температур может наблюдаться только на северо-востоке России. Ожидается достаточно комфортная температура — на два-четыре градуса выше нормы.