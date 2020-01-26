Тест-системы для быстрой проверки на коронавирус поступили в Петербург

Санкт-Петербург, 26 января. Тест-системы для быстрой проверки на коронавирус поступили в Санкт-Петербург. Опасный вирус идет из Китая. Он поражает дыхательную систему, желудочно-кишечный тракт и нервную систему.

С учетом значительного потока туристов из Юго-Восточной Азии, власти Петербурга сочли необходимым поставить на поток исследования, направленные на быстрое выявление новой инфекции, передают «Невские новости».

Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от поездок в Китай из-за вспышки нового коронавируса. Если отменить поездку не представляется возможным, ведомство советует соблюдать необходимые меры предосторожности, передает RT.

Ранее сообщалось, что сирийские власти предпринимают строгие меры контроля над состоянием здоровья пассажиров, пребывающих из районов, где были замечены вспышки коронавируса. В САР пока не зафиксированы случаи заболевания этим вирусом.