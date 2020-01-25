Беглов оценил проведение ремонта в детской поликлинике № 42

Санкт-Петербург, 25 января. Губернатор Северной столицы Александр Беглов оценил проведение ремонтных работ в детской поликлинике №42, расположенной на улице Гжатская.

Градоначальнику рассказали, что по окончанию ремонта в медицинском учреждении будет создана комфортная зона для пациентов. Пространство, размещенное на первом этаже поликлиники, будет украшено яркими цветами и оборудовано мягкой мебелью. Таким образом, дети будут проходить лечения в уютных и безопасных условиях, сообщают «Невские новости».

Кроме того, двери центрального входа больницы будут заменены на автоматические, а прием пациентов будет оптимизирован в рамках программы «Бережливая поликлиника».

Планируется, что работы будут завершены в середине февраля.

Уже сейчас в поликлинике запущена система электронной очереди, установлены указатели и информационные стенды в регистратуре, коридорах и холлах.

Ранее Беглов совершил рабочий визит в хоспис № 4, который находится в Калининском районе Санкт-Петербурга и оказывает паллиативную помощь всем жителям города.

Также губернатор Северной столицы посетил здание будущего технопарка «Кванториум» для талантливых детей. В ходе поездки Беглов оценил ход строительных работ. Технопарк планируют открыть 1 сентября.