Студенты лучших вузов Петербурга обсудили с чиновниками стратегии развития города

Санкт-Петербург, 25 января. Более 300 студентов ведущих вузов Петербурга обсудили с членами правительства города создание новых стартапов, умных технологий и креативных производств в городе на Неве.

Встреча в Татьянин день прошла на площадке выставочного центра «Ленэкспо». Присутствующая на встрече вице-губернатор Ирина Потехина обратила внимание, что в Петербурге ежегодно проходит более 20 крупных выставок,связанных с развитием города, но было бы правильно проводить в будущем и фестивали карьеры, где студенты смогли бы подписывать контракты с работодателями.

«Мы вместе можем их организовать», — подчеркнула она.

Вице-губернатор Юлия Аблец рассказала о планах запустить школу блогинга и потоковое интернет-вещание и предложила студентам работать над этими проектами вместе.

Заместитель главы города Евгений Елин обратил внимание на важность обсуждения ситуации на рынке труда.

«Скоро вы закончите вузы и столкнетесь с хаосом, где падают столпы, рушатся авторитеты,но вы должны научится в нем ориентироваться», — подчеркнул он.

При этом Елин обратил внимание, что Россия входит в пятерку мировых лидеров по качеству образования, но выпускникам нужно быть предельно динамичными и конкурентноспособными.

Еще один вице-губернатор Владимир Княгинин назвал поколение двухтысячных ключевым игроком на ранке потребления и развития.