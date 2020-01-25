В Петербурге таксист-извращенец ограбил пассажирку и стал просить его «потрогать»

Санкт-Петербург, 25 января. Неизвестного таксиста, ограбившего и попытавшегося склонить к интимной близости свою пассажирку, ищут полицейские в Петербурге.

О злоумышленнике правоохранителям сообщила 25-летняя пострадавшая. По словам девушки, она вместе с подругой отдыхала в ресторане на Невском проспекте, а потом вызвала такси домой. Причем оно было оплачено через приложение. На вызов приехал синий Volkswagen Polo.

Девушка села в машину и уснула, а когда очнулась, обнаружила, что таксист завез ее во двор неизвестного дома. Затем, по ее словам, водитель начал требовать оплаты за проезд, а потом выхватил рюкзак и начал принуждать заняться с ним сексом, просил «потрогать и погладить» его. Пассажирка отказалась и тогда он стал удовлетворять себя сам в ее присутствии. После этого отдал рюкзак и выгнал из машины.

Проверив рюкзак, девушка обнаружила, что лишилась IPhone 11 Pro и четырех банковских карт, а также, что она находится на проспекте Стачек, хотя ей нужно было в совершенно другой район города.

По данному факту идет проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточняют «Невские новости».