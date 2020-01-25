Божественная литургия в Татьянин день прошла в Смольном соборе Петербурга

Санкт-Петербург, 25 января. День Российского студенчества, Татьянин день в Петербурге начали отмечать праздничной божественной литургией в Смольном соборе ― главном храме всех учебных заведений Северной столицы. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Возглавил службу ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петергофский Силуан. После службы состоялась традиционная церемония награждения почетным знаком святой Татьяны наиболее отличившихся на ниве духовно-нравственного просвещения и социальной работы студентов и преподавателей вузов, представителей общественных организаций.

Награда была учреждена в 1997 году Санкт-Петербургской епархией Русской православной церкви, Советом ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ассоциацией содействия духовно-нравственному просвещению «Покров».

Награждение производится в двух степенях: «Молодежная степень» и «Наставник молодежи». За эти годы общественную награду получили около 1500 человек – студенты и курсанты, преподаватели и руководители петербургских вузов, участники творческих коллективов, священники, работники сферы молодежной политики. В 2020 году к награждению представлены 60 человек.