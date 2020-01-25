Санкт-Петербург, 25 января. Петербургскую дамбу не стали закрывать в связи с угрозой наводнения. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС) Северной столицы.

«В течение ночи и в настоящее время все сооружения комплекса открыты», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что решение не закрывать дамбу было принято после уточнения прогноза уровня воды. Ранее сообщалось, что дамбу могут частично закрыть для прохода судов в связи с усилением ветра и превышением уровня воды. Движение автомобильного транспорта по КАД обещали сохранить.

Напомним, вечером 24 января уровень воды в Неве поднялся до 125 сантиметров. Наводнением считается подъем уровня до 160 сантиметров и выше. Угроза для жителей Северной столицы возникает, когда уровень воды в Неве превышает отметку 210 сантиметров.