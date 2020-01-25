ФАН публикует видео погони полицейских за нарушителем в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 января. В распоряжение Федерального агентства новостей поступило видео погони полицейских за нарушителем в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, водитель с признаками алкогольного опьянения хотел скрыться от правоохранителей в Московском районе города.

На видео сделанном уличной камерой наблюдения отчетливо видно, как правонарушитель на большой скорости пересекает перекресток. За ним следует как минимум пять автомобилей полиции.

По информации очевидцев, представителям правоохранительных органов удалось догнать преступника в районе улицы Тамбасова. Подробности произошедшего выясняются.