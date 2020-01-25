Беглов обсудил с главой РЖД развитие инфраструктуры в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 января. Губернатор Петербурга Александр Беглов и глава РЖД Олег Белозеров обсудили концепцию развития инфраструктуры петербургского железнодорожного узла.

Как сообщает пресс-служба Смольного, в рамках концепции предполагается, в частности, строительство северо-восточного и юго-западного обходов для вывода грузового транзита за пределы жилых зон. Также должны появиться новые маршруты электрички от Белоострова до Ораниенбаума и от Гатчины до Токсово.

Белозеров представил губернатору нового начальника Октябрьской железной дороги Виктора Голомолзина.

Как сообщает пресс-служба РЖД, в пятницу Белозеров провел встречу с главой Ленобласти Александром Дрозденко, который обратил внимание на тот факт, что необходимо развивать пассажирские перевозки между растущими городами региона.