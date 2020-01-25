Беглов обсудил с главой РЖД развитие инфраструктуры в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 января. Губернатор Петербурга Александр Беглов и глава РЖД Олег Белозеров обсудили концепцию развития инфраструктуры петербургского железнодорожного узла.
Как сообщает пресс-служба Смольного, в рамках концепции предполагается, в частности, строительство северо-восточного и юго-западного обходов для вывода грузового транзита за пределы жилых зон. Также должны появиться новые маршруты электрички от Белоострова до Ораниенбаума и от Гатчины до Токсово.
Белозеров представил губернатору нового начальника Октябрьской железной дороги Виктора Голомолзина.
Как сообщает пресс-служба РЖД, в пятницу Белозеров провел встречу с главой Ленобласти Александром Дрозденко, который обратил внимание на тот факт, что необходимо развивать пассажирские перевозки между растущими городами региона.
«Белозеров поддержал эту тему, отметив, что новые развивающиеся города региона, безусловно, необходимо связывать железнодорожным транспортом, поскольку это самый экологически чистый, удобный и комфортный подвижной состав», — сообщили в РЖД.