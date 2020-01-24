ФАН публикует видео столкновения иномарки с отбойником в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 января. Во Фрунзенском районе Петербурга водитель легкового автомобиля не смог вписаться в поворот и на большой скорости врезался в отбойник. Федеральное агентство новостей публикует видеозапись с камер наблюдения на которой запечатлен момент столкновения.

ДТП произошло вечером в пятницу 24 января на перекрестке Белградской улицы и проспекта Славы. Судя по видео, в момент столкновения рядом проезжал автомобиль скорой, медики остановились для оказания возможной помощи пострадавшим.

По предварительной информации, в результате ДТП все остались живы, однако точных данных по пострадавшим пока нет. Подробности произошедшего выясняются.