Историк Тихонов рассказал о традициях празднования Дня студента в петербургских вузах

Санкт-Петербург 24 января. Студенты Московского университета первыми в истории России отпраздновали День студента 12 января 1755 года. В этот день императрица Елизавета Петровна подписала указ о создании столичного учебного заведения, но в Петербурге есть свои традиции этого праздника. О зарождении и традициях торжества рассказал доктор исторических наук, профессор СПбГУ Игорь Тихонов.

25 января российские учащиеся традиционно отмечают День студента или Татьянин день. В этот день поздравляют воспитанников и преподавателей вузов. Самых талантливых и старательных студентов и педагогов награждают почетными знаками.

«Так сложилась эта традиция – в первую очередь, для студентов Московского университета. Позже она распространилась и на другие учебные заведения России», — объяснил Тихонов.

Раньше студенты из Северной столицы праздновали этот день 8 февраля, когда был основан их собственный вуз, но переход на григорианский календарь объединил даты.

Торжества начинались с официальной части, а уже потом переносились из стен вуза на улицы города. Студенты посещали рестораны, устраивали банкеты и пели песни. Нередко дебоширили, но жители города не обижались на молодежь. Все понимали, что свой праздник отмечают интеллигентные люди, которые имеют право на отдых и не причинят никому вреда, передает интернет-телевидение «Город+».

«Кого называть интеллигентом сегодня – это вопрос сложный. Благо, современные молодые люди у нас сознательные. Они понимают, что нужно вести себя в рамках приличий и, конечно, знают неизмеримо больше, но все же они могут уступать студентам дореволюционной поры по общему культурному уровню и манерам», — говорит профессор Игорь Тихонов.

После революции праздник подзабыли. Дата сохранялась, но на нее наложила отпечаток советская идеология. Традиция возродилась в конце XX века.

«Вернулся хороший, веселый студенческий праздник, который заслуживает сохранения. Частично традиции все-таки дошли до наших дней: та самая идея объединения всех студентов, чествование отличившихся, торжественные январские заседания ученых советов», — сообщил историк.

Общегородские празднования до сих пор проводятся в Петербурге 25 января. Ежегодно лучшим студентам и педагогам вручают знак Святой Татьяны в Смольном соборе. Во всех вузах города проходят балы и вечеринки, но основная часть праздника по-прежнему остается неофициальной и проходит по личному усмотрению студентов.