Сильный ветер и небольшой снег ожидаются в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 января. Синоптики предупредили петербуржцев об усилении ветра. Ожидается, что 25 января в Северной столице установится облачная погода, ночью и утром выпадет небольшой снег.

При этом ветер усилится до 7-12 метров в секунду, а местами порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться от 0 до плюс 2 градусов.

В воскресенье ветер немного утихнет, зато на петербуржцев с небес обрушатся все виды осадков — от дождя, до снега и мокрого снега. Температура воздуха ночью опустится до минус четырех градусов, а днем поднимется до плюс четырех, пишет «Петербургский дневник».

Ранее сообщалось, что температура воздуха в Европе в феврале будет на 6-8 градусов превышать климатическую норму, в европейской части России — на 4 градуса.

Сотрудники метеослужб прогнозируют самые теплые дни с 10 по 16 февраля. Превышение температуры в этот период в отдельных частях Европы может достигать 8 градусов, после чего аномалия уйдет в тень и на последний неделе месяца не будет превышать 1,5 градуса.

Что касается Европейской части РФ, то наибольшая положительная аномалия до 4 градусов ожидается на второй неделе февраля, а в конце предстоящего месяца аномалия составит максимум 1 градус.