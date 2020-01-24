Беглов заявил о готовности РФ вернуть себе звание лидера в кораблестроении

Санкт-Петербург, 24 января. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город поможет РФ вернуть лидирующие позиции в кораблестроении. Об этом он сообщил на выездном заседании Совбеза России в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете.

Беглов уверен, что Россия способна вернуть себе лидерство в данной отрасли. Губернатор отметил, что 60% специалистов сферы судостроения являются выпускниками петербургского вуза. Кроме того, в Северной столице находятся более 40 судостроительных предприятий, передают «Невские новости».

«У Петербурга есть для этого необходимый промышленный, научный, кадровый потенциал. Поддержка студентов и молодых ученых судостроительной отрасли — один из приоритетов для городского правительства», — заявил Беглов.

Глава города похвалил работу и высокие достижения СПбГМТУ, который в 2019 году одержал победу в рамках конкурса «Организация оборонно-промышленного комплекса высокой социально-экономической эффективности». Он отметил, что вуз готовит специалистов международного класса, а разработки, которыми занимаются в университете, не имеют аналогов в мире.

Ранее сообщалось, что в Серпухове планируют запустить производство оборудования для ледоколов. Компания-производитель «Река 21» потратила 5 миллионов рублей на модернизацию технологического процесса и расширение производственной деятельности, передает РИАМО.