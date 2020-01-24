Восемь новых перехватывающих парковок начнут работу в Петербурге до конца 2020 года

Санкт, Петербург, 24 января. Восемь новых перехватывающих автостоянок появятся в Петербурге до конца года. Эта мера позволит снизить транспортную нагрузку на дорожные артерии города. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что автостоянки появятся около станций метро «Шушары», «Выборгская», «Ломоносовская», «Проспект Большевиков», «Рыбацкое», «Старая Деревня», «Проспект Ветеранов» и железнодорожной станции Царское Село, предают «Невские новости».

Планируется, что перехватывающие автостоянки будут рассчитаны в общем на 768 мест. Кроме того, планируется возведение двух городских автостоянок, которые будут находиться в Кронштадте и у стадиона «Газпром Арена». Их суммарная вместительность составит 193 места.

В комитете сообщили, что на текущей год запланированы работы по проектированию дополнительных перехватывающих автостоянок у железнодорожной станции Царское село и станций метро «Проспект Большевиков» и «Рыбацкое».

Напомним, что на сегодняшний день в Северной столице функционируют 17 городских автостоянок и 14 перехватывающих.

Ранее сообщалось, что с начала 2020 года вступят в силу новые требования к парковкам для грузовиков и пассажирских автобусов. Их можно будет парковать только на специально оборудованных стоянках. В Минтрансе подчеркнули, что парковаться во дворах запрещено, передает телеканал «360».