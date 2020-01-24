Тело погибшей под Петербургом блогерши могли поджечь уже после смерти

Санкт-Петербург, 24 января. Экспертиза обгоревших останков видеоблогерши, которую обнаружил в лесу под Петербургом, указывает на то, что смерть девушки могла быть насильственной. Тело 20-летней девушки обнаружили сотрудники правоохранительных органов в поселке Парголово.

Полиция не исключает, что это могло быть убийством. Эксперты установили, что тело могли поджечь уже после смерти. Об этом свидетельствуют данные предварительной экспертизы, передают «Невские новости».

Экспертам предстоит провести еще несколько анализов и окончательно установить, была ли смерть насильственной.

Ранее сообщалось, что обнаруженные останки принадлежат YouTube-блогерше, которая вела активную деятельность в социальных сетях.