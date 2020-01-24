Беглов почтил память участников блокадного матча по футболу на стадионе «Динамо»

Санкт-Петербург, 24 января. Губернатор Петербурга Александр Беглов почтил память тех, кто 31 мая 1942 года вышел на поле стадиона «Динамо» и провел знаменитый блокадный матч по футболу. Чествование героев проходило в рамках торжественных мероприятий, посвященных 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Вместе с губернатором в торжественно-траурной церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и ветераны отечественного футбола.

После официальной части в память о непокоренных на футбольное поле вышли сборные силовых ведомств и сотрудников администраций Петербурга и Ленинградской области.

Напомним, что 31 мая 1942 года в осажденном и изнеможенном Ленинграде, на стадионе «Динамо» прошел футбольной матч. Он должен был показать, что город не только сражается, но и живет, несмотря на все испытания и потери.