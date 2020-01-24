Беглов поблагодарил блокадников за сохранение исторической памяти о трагедии города

Санкт-Петербург, 24 января. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил жителей блокадного Ленинграда за участие в сохранении памяти о великой трагедии города. Об этом он сообщил на заседании XXVIII съезда Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда.

Беглов подчеркнул, что жители блокадного Ленинграда внесли неоценимый вклад в сохранение исторической памяти и воспитание будущего поколения, «Невские новости».

«Наша работа делает огромное дело в воспитании подрастающего поколения и молодежи. Я убеждаюсь в этом, встречаясь с ними. Вы являетесь хранителями трагедии нашего города и Великой Отечественной войны», — отметил Александр Беглов.

В мероприятии принимали участие более 150 блокадников, в том числе 80 из них приехали из стран ближнего и дальнего зарубежья. Участниками празднования 77-й годовщины прорыва блокады Ленинграда и 76-й полного освобождения города от фашистских захватчиков стали блокадники из Украины, Эстонии, Белоруссии и других стран.

Делегатам предстоит посетить Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда и многие другие мероприятия, также они возложат цветы на Пискаревском кладбище.

Международная ассоциация общественных организаций блокадников была создана в 1991 году. Она объединяет около 40 тысяч человек из 109 городов России и других стран .

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин открыл мемориал «Свеча памяти», посвященный жертвам блокады Ленинграда. Церемония открытия проходила в иерусалимском парке «Сакер», передает телеканал «360».