Беглов отметил высокий потенциал учащихся и поздравил их с Днем российского студенчества

Санкт-Петербург, 24 января. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил студенческое сообщество города и пожелал всем учащимся новых побед и успехов. Он выразил надежду на то, что в будущем молодежь направит свой потенциал на решение ключевых экономических и социальных задач государства. Обращение главы города опубликовано на официальном сайте.

«Поздравляю вас с Днем российского студенчества – Татьяниным Днем», — заявил губернатор.

По словам губернатора, этот праздник имеет глубоко символический смысл и неразрывно связан с историей города и страны. Петербург называют студенческой столицей России. Кроме того, Северная столица занимает ведущую позицию в научно-образовательной сфере государства, передают «Невские новости».

Беглов заявил, что знания, которые будут приобретены учащимися в образовательных учреждениях города станут основой решения ключевых экономических и социальных задач страны.

Глава города пожелал юношам и девушкам достижения новых высот, а также успехов и всего самого наилучшего.

Ранее сообщалось, что московский метрополитен наградит студентов-отличников подарками в Татьянин день. В рамках праздничной акции лучшим студентам вручат подарки с символикой подземки, передает РИАМО.