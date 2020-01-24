Бункер адмирала Трибуца переоборудуют в Музей Балтийского флота в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 января. Бункер адмирала Владимира Трибуца хотят превратить в Музей Краснознаменного Балтийского флота в Петербурге. На историческом объекте уже кипит восстановительная работа, к которой призывают присоединиться жителей города. Об этом рассказал руководитель проекта Максим Мосенжник.

Мосенжик обнаружил заброшенный бункер в 2014 году. Была проделана огромная поисковая работа прежде, чем удалось превратить стратегический объект в памятник культурного наследия.

«Я обнаружил бункер на Инструментальной улице, рядом с ЛЭТИ и Ботаническим садом. К счастью, сподвижников у меня оказалось много. За 6 лет мы собрали юридическую базу и сделали объект памятником культурного наследия. Наша цель – открыть в нем музей», — рассказал общественный деятель.

Годы запустения привели к тому, что объект разграбили и превратили в свалку. Активистам удалось вывезти оттуда большую часть хлама, передает интернет-телевидение «Город+».

С помощью специалистов и депутатов Законодательного собрания, бывший штаб Балтийского флота объявили культурным памятником регионального значения. Кроме того, удалось доказать важность объекта для сохранения военной истории.

«Это идеальное место для основания музея военной истории Краснознаменного Балтийского флота, так как оно было его сердцем», – говорит Максим Мосенжник.

Помещение нуждается в современной системе вентиляции. Кроме того, специалистам предстоит заменить обгоревшие элементы обшивки и сформировать экспозицию. В остальном бункер готов к приему посетителей.

Напомним, что адмирал Владимир Трибуц был командующим Краснознаменным Балтийским флотом с апреля 1939 по середину 1947 года. Экспозиция музея не только расскажет потомкам историю военного флота, но и воздаст дань памяти адмиралу, считают активисты.

Ранее сообщалось, что краеведческий отдел Егорьевского историко-художественного музея закроют для реконструкции. На время работ экспозицию разместят на временной площадке по новому адресу. Обновление здание будет проходить в рамках областной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры», передает телеканал «360».