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Обгоревший труп девушки-блогера найден в лесу под Петербургом

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Обгоревший труп девушки-блогера найден в лесу под Петербургом

Санкт-Петербург, 23 января. Обгоревшие останки 20-летней девушки-блогера обнаружены в лесу в районе поселка Парголово. Тело нашли сотрудники правоохранительных органов Петербурга.

Обгоревший труп девушки-блогера найден в лесу под Петербургом

Сообщается, что ранее погибшая вела свой Telegram и YouTube-каналы. Она рассказывала подписчикам истории о своих свиданиях с миллионерами, опыте употребления наркотических веществ и путешествиях автостопом, передают «Невские новости».

Отмечается, что последние публикации в социальных сетях датированы 19 января.

Полиция продолжает разбираться в обстоятельствах гибели девушки.

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