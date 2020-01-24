Уникальный указатель «Ленинград» в поселке Металлострой отреставрируют весной

Санкт-Петербург, 24 января. Уникальная и сохранившаяся до наших дней стела с надписью «Ленинград» будет отремонтирована в поселке Металлострой Колпинского района. В советскую бытность стела была указателем, который установили на въезде в город возле железнодорожной станции Ижоры.

Металлические буквы на стеле обветшали, поблекли и покрылись ржавчиной. Сама конструкция тоже имеет повреждения. Бетонное основание конструкции в плохом состоянии.

Ранее в СМИ появилась информация, что памятный знак собираются снести, но районная администрация решила пересмотреть планы и восстановить стелу, передает «Петербургский дневник».

«Сейчас указатель действительно никому не принадлежит. В апреле в Петербурге пройдет традиционный месячник по благоустройству. Мы найдем к этому времени предприятие, которое подварит конструкции, найдем краску и силами Молодежного совета при главе администрации Колпинского района приведем указатель в порядок», — рассказал глава Колпинского района Анатолий Повелий.

В администрации считают, что было бы правильно восстановить практически единственный сохранившийся указатель с надписью «Ленинград» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что членов молодежных объединений привлекут к ремонту памятников и воинских мемориалов в подмосковном Подольске. Ремонт памятников станет первым шагом к подготовке празднования 75-й годовщины Победы, передает РИАМО.