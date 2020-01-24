Блокадники из России и зарубежных стран собрались на съезде в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 января. Губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с блокадниками, в том числе из стран ближнего и дальнего зарубежья, которые прибыли в Смольный на заседание XXVIII Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда.

Церемония прошла в рамках проведения общегородских праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 76-й годовщине полного освобождения Северной столицы от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В Петербург приехали более 150 человек, в том числе 72 блокадника из стран ближнего и дальнего зарубежья зарубежных.

Перед началом встречи волонтеры раздали каждому участнику съезда знаменитую блокадную ленточку.

Международная ассоциация общественных организаций блокадников была создана в 1991 году. Она объединяет около 40 тысяч человек из 109 городов России и стран остального мира.