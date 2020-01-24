Массовая драка произошла на юге Петербурга

Санкт-Петербург, 24 января. На Заставской улице в Петербурге конфликт из-за нарушения ПДД перерос в массовую драку. Полиция задержала более десяти человек, повреждены оказались несколько автомобилей.

По данным очевидцев, в драке участвовали от десяти до 20 человек. Свидетели описывают произошедшее фразой «толпа на толпу», передает РЕН ТВ. Прибывшие на место стражи порядка задержали более десяти человек. Во время драки хулиганы повредили несколько автомобилей.

Начальник управления информации и общественных связей городского управления МВД Вячеслав Степченко сообщил, что причиной конфликта стал выезд на тротуар одного из автомобилей. Сейчас правоохранители устанавливают детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что открытый турнир по боевому искусству джиу-джитсу среди детей и взрослых Moscow Winter BJJ Cup закончился массовой дракой. Окружающие пытались разнять дерущихся, но утихомирить их не получилось. В массовой потасовке приняли участие зрители и спортсмены разных возрастов. Многих повалили на пол и стали бить по голове ногами.