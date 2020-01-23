Коммунальщики Петербурга выведут на улицы около 800 единиц техники для уборки снега

Санкт-Петербург, 23 января. Вечером в четверг улицы Санкт-Петербург засыпал снег, которого так долго ждали горожане этой аномально теплой зимой. Чтобы дороги не превратились в непроходимые тропы, в ночь на уборку улиц выйдут 788 единиц техники.

В связи со снегопадом, в ночь на 24 января на уборку улиц города выйдет 788 единиц техники и 400 дворников, сообщили «Невским новостям» в комитете по благоустройству. Дорожные предприятия уже заготовили соляные смеси, которыми будут посыпать наледи и опасные места на спусках и подъемах, мостах и на особо опасных участках дорог. Дворники в ручную будут подметать тротуары.

Любой житель Северной столицы может проверить работу снегоуборочной техники на интерактивной карте: на ней показано местонахождение каждой машины.