КРТИ объявил о конкурсе на строительство новых станций Петербургского метрополитена

Санкт-Петербург, 23 января. Подготовительные работы к строительству четырех новых станций Петербургского метрополитена начнутся в 2020 году. Об открытом конкурсе на проведение работ заявили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Речь идет о тендерах на подготовку территории для возведения новых участков «зеленой» и «фиолетовой» линий метро. Планируется, что это произойдет до конца года. Специалисты занимаются подготовкой проектной документации.

«Конкурс будет открытым, и любая компания, которая будет соответствовать требованиям к участку, сможет принять участие в соответствии с законом», — передают сообщение «Невские новости».

Ранее сообщалось, что стоимость работ на первом отрезке пути от станции «Беговая» до станции «Зоопарк» оценивают в 42,5 млрд рублей. А строительство второго отрезка от «Комендантского проспекта» до «Шуваловского проспекта» обойдется в 22 млрд рублей.