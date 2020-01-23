Потомки известного ученого Семенова-Тян-Шанского не могут поделить его коллекцию

Санкт-Петербург, 23 января. Потомки известного российского ученого, путешественника и коллекционера Петра Семенова-Тян-Шанского не могут поделить наследство своего именитого предка. Споры идут вокруг коллекции предметов из домашней обстановки государственного деятеля. С 2018 года в судебных тяжбах принимают участие сторонники того, чтобы разделить коллекцию и те, кто выступает за ее целостность.

В 1914 году Петр Семенова-Тян-Шанский умер, и его потомки решили оставить неприкосновенным его рабочий кабинет и личные комнаты. Но в 2014 и в 2016 годах наследники ученого Вера Александровна Семенова-Тян-Шанская и Игорь Александрович Симкин обратились в суд против еще одной наследницы Наталии Владимировны. Они требовали разделить предметы обстановки мемориальной комнаты на три части, передает «Петербургский дневник».

Отмечается, что в коллекцию входят 200 предметов, в том числе шкура тигра, убитого одним из челнов отряда ученого во время экспедиции на Тянь-Шань, которой ученый обязан приставкой к фамилии. Многочисленные потомки ученого пытаются доказать свое право на владение этими предметами.

«Третий кассационный суд во второй декаде января 2020 года проверил правильность рассмотрения дела в Василеостровском и Городском суде Санкт-Петербурга и признал отказ в разделе коллекции Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского», — сообщил адвокат семьи Семеновых-Тян-Шанских Александр Репников.

Репников добавил, что истцы еще могут обратиться в Верховный суд и в Европейский суд по правам человека. Но вероятность того, что Верховный суд примет к рассмотрению жалобу крайне мала.

Напомним, что выдающийся ученый Петр Семенов-Тян-Шанский много лет был вице-председателем Русского географического общества. Государственный деятель жил и работал в доме на 8-й линии Васильевского острова.