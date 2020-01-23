Картинный вор упал и сломал ногу, убегая с выставки в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 января. Неуклюжий вор сломал ногу, когда бежал с выставки свободных художников с украденной картиной в руках. Преступник запнулся и упал всего в нескольких шагах от места преступления на Невском проспекте. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Мужчина толкнул 59-летнего живописца Общественной организации «Вернисаж свободных художников», схватил со стенда картину и побежал. Однако почти сразу же упал и сломал ногу», — передает сообщение «Комсомольская правда - Петербург».

Вором-неудачником оказался 27-летний житель Иркутска, который приехал навестить родственника в Петербурге. После неудачного побега с награбленным ему оказали медицинскую помощь.

Полотно, на которое положил глаз преступник, называется «Золотая осень». Его стоимость оценивается в 25 тысяч рублей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее ФАН сообщал, что 20-летний житель Великобритании разорвал картину Пабло Пикассо «Бюст женщины» в галерее современного искусства Tate Modern. По некоторым данным, стоимость полотна оценивалась в 26 млн долларов.