Более 2 млрд рублей выделят на реставрацию памятников в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 января. Более 250 фасадов исторических домов будет отремонтировано в Петербурге, на это выделят в ближайшие десять лет 17 миллиардов рублей, заявил председатель комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры петербургской администрации Сергей Макаров, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Макаров сообщил, что в этом году начнется реставрация памятника Николая I, работа этого проекта оценивается в 116 миллионов рублей. Также специалисты займутся восстановлением интерьеров Князь-Владимирского Собора и Церкви Божией Матери Всех Скорбящих Радости. Реставрация фасадов и крыши в Лютеранском храме Святой Екатерины и в здании бывшей Александринской женской больницы начнется, как только позволит температурный режим.