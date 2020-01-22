Молодого человека с подозрением на коронавирус госпитализировали в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 января. Молодой человек, прилетевший в Санкт-Петербург из Шанхая, госпитализирован с подозрением на новый китайский коронавирус. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей, знакомый с ситуацией.

Россиянин летел не прямым рейсом, а с пересадками в Москве и Красноярске. 23-летний молодой человек в пути почувствовал себя плохо, поднялась температура.

Его госпитализировали в клиническую инфекционную больницу имени Боткина в Северной столице. Врачам предстоит выяснить, заразился молодой человек коронавирусом или же речь идет об ином заболевании.

Как уточнил источник, в Петербурге предприняли меры безопасности в связи с риском заражения граждан.

«В «Пулково» в целом из-за этого усилен контроль последнюю неделю», — указал он.

Напомним, о заболевании власти Китая рассказали в конце прошлого года. Они заявили вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Медики не исключили, что возбудителем заболевания мог стать новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

Жертвами вируса уже стали девять человек, известно о более чем 400 случаев заражения. Сообщалось, что вирус распространился за пределы Китая, с симптомами обратились к врачам в Южной Корее, Японии, США и Таиланде.

Коронавирус, как объясняли специалисты, передается воздушно-капельным и контактным путем, поначалу симптомы похожи на грипп. Как рассказали в Центре стратегического планирования Минздарава РФ, разработка российской вакцины против этого вируса займет не менее полугода.