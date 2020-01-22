Петербургский союз писателей поддержал идею установки мемориальной доски Чехову

Санкт-Петербург, 22 января. Союз писателей Петербурга поддержал идею установки в городе мемориальной доски классику русской литературы Антону Чехову. Об этом заявил замглавы организации Сергей Арно.

«Конечно, это ужасно, что нет памятного места, знаков, связанных с Чеховым. Я думаю, к этому вопросу можно вернуться. Союз писателей Петербурга с удовольствием поддержит любую инициативу по установке мемориальной доски», — пояснил он изданию «Петербургский дневник».

По словам Арно, это не простой процесс, в чем Союз писателей Петербурга убедился на личном опыте, когда договаривался об установке памятной доски, посвященной культовому советскому фантасту Борису Стругацкому. Однако он признал, что память одного из величайших писателей XIX века Чехова необходимо увековечить.

Союз писателей Петербурга также готов взять на себя заботу о могиле брата Чехова Александра, который был похоронен на Волковском кладбище. Арно подчеркнул, что петербургские литераторы приведут в порядок место захоронения Александра к юбилею его брата — 29 января исполниться 160 лет со дня рождения Антона Чехова.

По словам петербургского чеховеда Елены Гушанской — это единственное напоминание о связи Чехова с Петербургом. При этом могила находится в плачевном состоянии. Надгробная плита треснула и почти целиком ушла под землю.

Отметим, что комитет по культуре Петербурга пока не получал предложений по установке памятного знака. Там отметили, что жизнь и творчество Чехова гораздо прочнее связаны с другими городами России, чем с Петербургом, где он никогда не жил. Однако город все же отдал дань памяти великому писателю. Его имя сегодня носит одна из петербургских улиц, а также находящаяся во Фрунзенском районе Центральная библиотека.