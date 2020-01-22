Уткину дачу в Петербурге обеспечат теплом по поручению Беглова

Санкт-Петербург, 22 января. Усадьбу «Уткина дача» в Красногвардейском районе подключат к теплоснабжению по поручению губернатора Северной столицы Александра Беглова. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».

По имеющимся данным, инженеры собираются проложить 384 метра подающей и обратной теплосети. Отмечается, что коммуникации соединят особняк с энергетическим источником, представляющем собой газовую мини-котельную.

Памятник архитектуры федерального значения собираются обеспечить теплом во второй половине 2020 года. Согласно техническому заданию проектные работы должны быть готовы к концу весны, а строительно-монтажные — к середине сентября, пишут «Невские новости».

Напомним, два года назад строители приступили к реставрации усадьбы «Уткина дача». Изначально был разработан проект по капитальному ремонту и восстановлению здания, после чего стартовали противоаварийные работы.