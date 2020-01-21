Три детсада и две школы появятся в Красногвардейском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 21 января. Глава администрации Красногвардейского района Петербурга Евгений Разумишкин сообщил, что к 2024 году в районе появятся две новые школы, три детских сада и семь кабинетов врачей общей практики.

По словам Разумишкина, в 2020 году началось строительство трех детских садов, один из них будет готов уже в текущем году, остальные ― в 2021 году. Кроме того, на стадии проектировки находятся две школы, они будут возведены к 2024 году.

«Наша задача – грамотно контролировать процесс, чтобы избежать всех возможных заминок. Также мы стараемся вернуть положенные функции пространствам, которые по той или иной причине используются не по назначению», ― отметил глава администрации Красногвардейского района в комментарии интернет-телевидению «Город+».

Особое внимание власти города обратят на преобразование существующих зданий. Разумишкин рассказал, что в одной из бывших районных школ располагается Центр дополнительного образования, его перенесут в другое место. Школу отремонтируют и введут в эксплуатацию, что позволит обеспечить учебные места в жилом районе. Кроме того, к 2024 году в районе откроются семь поликлинических кабинетов.